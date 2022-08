Aeon : des chercheurs mettent au point un crayon à la mine inusable

Le rêve absolu de tout bon cruciverbiste : des chercheurs travaillant pour le compte de la startup Stilform ont mis au point un crayon dont la mine est pour ainsi dire inusable. Tout le génie de cette invention repose ici dans la mine du crayon Aeon, faite d’un alliage d’étain et de bismuth qui a la particularité d’oxyder le papier (ou le carton, bois, etc.) en laissant dessus un trace grise… qui reste effaçable !



On croirait voir la trainée classique (équivalent 2H) d’un crayon de papier ordinaire, sauf qu’ici le procédé d’oxydation rend la mine quasi inusable. Mieux encore, cette mine a attache magnétique peut aussi être remplacée par une pointe en graphite (toujours montée sur attache magnétique) afin de bénéficier de toutes les épaisseurs de traits possibles.

Pour parfaire le tout, Aeon affiche un look futuriste à tomber, le corps du crayon étant composé d’un seul bloc de métal. 4 modèles sont ainsi disponibles, en titane poli, aluminium, magnésium ou cuivre. L’Aeon est aussi waterproof, ne laisse pas de traces sur les vêtements, et son aspect écolo (moins de bois à produire) est un gros plus en ces temps de réchauffement climatique. La campagne Kickstarter pour l’Aeon est un immense succès : Stilform a déjà récolté près d’un demi-million de dollars à 20 jours d’un objectif de financement d’à peine 9000 dollars. Le vingt et unième siècle à son crayon… c’est l’Aeon !