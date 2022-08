Les premiers PC supportant le Wi-Fi 7 arrivent en 2024 avec Intel

Le Wi-Fi 7 (802.11be) va débarquer sur les premiers PC à compter de 2024, fait savoir Intel. Il faudra toutefois attendre 2025 pour réellement voir la norme être disponible sur différents supports.

Le Wi-Fi 7 est le successeur du Wi-Fi 6E (802.11ax), apportant des vitesses de traitement des données deux fois plus rapides (5,8 Gb/s) et une stabilité accrue de la bande passante à 6 GHz, ainsi qu’une prise en charge jusqu’à 36 Gb/s lors du traitement des données. Intel prévoit d’étendre ses efforts de développement du Wi-Fi 7 avant son introduction sur le marché en 2024 et entend appliquer sa technologie principalement dans les ordinateurs portables avant de l’étendre à d’autres appareils.

« Nous développons actuellement le Wi-Fi 802.11be d’Intel afin d’obtenir la certification de la Wi-Fi Alliance et il sera installé dans les PC tels que les ordinateurs portables d’ici 2024 », a déclaré Eric McLaughlin, le vice-président de la division des solutions sans fil d’Intel. Il ajoute : « nous prévoyons son apparition sur les principaux marchés en 2025 ».

Il explique que la nouvelle norme sans fil double presque la largeur de bande de fréquence du 802.11ax (170 MHz) à 320 MHz et double la vitesse générale. Le dirigeant pense même qu’Intel peut encore améliorer la vitesse avant la disponibilité en 2024.