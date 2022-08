Samsung ajoute un mode empêchant les réparateurs d’accéder à vos données

Votre Samsung Galaxy a subi un dégât et vous devez maintenant le donner à un réparateur pour qu’il puisse le remettre dans un état fonctionnel. Mais cette tâche peut être sensible sachant que votre smartphone dispose de nombreuses données personnelles (photos, vidéos, messages, contacts, etc). C’est là qu’intervient le Repair Mode (mode de réparation).

Samsung va permettre aux utilisateurs d’activer ce mode avant de donner leur smartphone Galaxy à un réparateur afin que ce dernier ne puisse pas accéder aux données personnelles. Le réparateur aura accès au strict minimum, ce qui sera suffisant pour réaliser la réparation et s’assurer que tout fonctionne après coup.

Le mode sera disponible au sein des réglages, dans la section de la maintenance de l’appareil. Après l’activation, le téléphone redémarre en mode réparation et les comptes, photos et messages sont masqués. Seules les applications installées par défaut seront accessibles par le réparateur ou toute autre personne qui touchera le téléphone pendant le processus. Et vous êtes le seul à pouvoir décider de la désactivation du mode réparation.

Il semble pour l’instant s’agir d’un déploiement progressif. Samsung annonce qu’une future mise à jour logicielle va ajouter la nouvelle option, d’abord pour le Galaxy S21 en Corée du Sud. Il y aura ensuite le support pour d’autres smartphones de la marque et une disponibilité dans d’autres pays. Mais il n’y a pas de dates précises pour le moment.