PlayStation Plus août 2022 : les jeux PS4 et PS5 offerts

Sony dévoile la liste des jeux PS4 et PS5 qui seront offerts en août 2022 avec le PlayStation Plus. Il est question ici de l’abonnement Essential, à savoir l’abonnement standard qui permet de jouer en ligne, avoir quelques jeux offerts, des réductions sur le PlayStation Store et la sauvegarde des jeux sur le cloud.

Le premier jeu offert est Yakuza: Like A Dragon (PS4/PS5). Passez du statut d’outsider à celui de dragon dans ce RPG d’action. Ichiban Kasuga, petit homme de main d’une petite famille de yakuza de Tokyo, retrouve la société après avoir purgé une peine de 18 ans pour un crime qu’il n’a pas commis. Découvrez ce qui se cache derrière la trahison de sa famille en explorant, mais aussi en combattant, pour faire votre place dans une ville japonaise contemporaine.

Le deuxième jeu offert avec le PlayStation Plus est Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 – Pack Cross-gen Deluxe (PS4/PS5). Plongez dans les jeux de skate les plus emblématiques jamais créés. Jouez à Tony Hawk’s Pro Skater et Tony Hawk’s Pro Skater 2 grâce à une collection reconstruite de zéro en HD. Tous les skaters pros, niveaux et tricks sont de retour, entièrement remastérisés, et bien plus.

Enfin, le troisième jeu est Little Nightmares (PS4). Plongez dans le conte sombre et singulier, et affrontez les terreurs de votre enfance. Aidez Six à s’échapper de l’Antre, un mystérieux vaisseau peuplé d’âmes corrompues en quête de leur prochain repas. Au cours de votre périple, vous découvrirez la plus troublante des maisons de poupée : à la fois prison et vaste terrain de jeu. Il vous faudra retrouver l’enfant qui sommeille en vous pour laisser libre cours à votre imagination et trouver le moyen de sortir.

Les trois jeux offerts avec le PlayStation Plus seront à réclamer à partir du 2 août.