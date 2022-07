Google Stadia Pro : les jeux offerts en août 2022

Google présente la liste des jeux qui seront offerts avec Stadia Pro à partir du mois d’août. On retrouvera six jeux au total. Pour rappel, l’offre Pro à 9,99€/mois permet de jouer en 4K avec du son surround et d’avoir des jeux offerts. Avec l’offre de base qui est gratuite, il faut se contenter de jouer en 1080p avec du son stéréo.

Les jeux offerts avec Stadia Pro en août 2022

Le premier jeu offert en août avec Stadia est Saints Row: The Third – Remastered. Il vous permet d’incarner les Saints au sommet de leur puissance et de vivre chaque instant pour le montrer. C’est votre ville ; vos règles. Aussi, cette version remastérisée apporte des graphismes améliorés.

En deuxième jeu, on retrouve Monster Jam Steel Titans 2, qui vous propose plus de trucks à piloter dans de nouveaux mondes.

Pour le troisième, il s’agit de Calico. Un jeu de gestion dans lequel vous devez récupérer des chats afin de monter votre propre bar à chats. Avec sa direction artistique intéressante, le titre vous propose des phases d’exploration, afin de trouver les chats ou d’autres animaux, mais aussi de gestion pure et dure, en aménageant votre café par exemple.

Le quatrième jeu offert avec Stadia en août est Shantae: Half-Genie Hero Ultimate Edition. Shantae se lance dans sa première aventure en HD intégrale ! Quand une vague de crimes mystérieux frappe Sequin Land, c’est à Shantae l’héroïne demi-génie de sauver la mise !

Le cinquième est Murder by Numbers. Résolvez des puzzles de pixel pour trouver des indices. Utilisez les indices pour interroger les témoins. Frayez-vous un chemin jusqu’à la vérité.

Enfin, le sixième titre est Welcome to Elk. Une aventure qui se déroule sur une île unique au monde, où chaque personnage que l’on rencontre a une histoire à raconter. Qu’elles soient étranges et merveilleuses ou sombres et bouleversantes, toutes les histoires racontées sur Elk sont basées sur des histoires vraies.

Tous les jeux pourront être réclamés sur Stadia à compter du 1er août.