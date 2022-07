Electronic Arts préparerait un jeu vidéo Black Panther

Le second volet de Black Panther sortira en salles au mois de novembre prochain, malheureusement sans le charismatique acteur principal du premier film, Chadwick Boseman, décédé d’un cancer du colon en 2020. Et il n’y aura pas que le film : le journaliste Jeff Grubb croit ainsi savoir qu’Electronic Arts, et plus précisément le studio EA basé à Seattle, se chargerait du développement d’un jeu vidéo dans le lore de Black Panther.

Grubb précise que le nom du jeu en interne est « Project Rainier » et que le gameplay se rapprochera d’un traditionnel jeu d’action en monde ouvert. En revanche, EA privilégierait le solo et un mode campagne assez développé, loin donc de toute mécanique propre au GAAS. A noter que le studio prendrait en compte la disparition tragique de l’acteur et donc du premier Black Panther : le joueur incarnerait le successeur de Black Panther, un peu comme Miles Morales a pris la succession de Peter Parker pour incarner Spiderman. Ce projet n’en serait encore qu’à sa phase initiale, ce qui signifie qu’il n’y a aucune chance que le jeu puisse débarquer « dans les eaux » du second film.