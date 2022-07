Les Gardiens de la Galaxie 3 : la bande-annonce est retardée à cause d’effets spéciaux non terminés

Une bande-annonce du film Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 a été diffusée lors du Comic-Con de San Diego, mais elle n’est pas disponible sur Internet. La raison ? Les effets spéciaux ne sont pas encore terminés, annonce James Gunn, le réalisateur.

Une personne sur Twitter l’a interpelé concernant le fait que les fans de Marvel qui n’étaient pas au Comic-Con n’ont pas vu voir la bande-annonce pour Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3, ce à quoi James Gunn a répondu :

I wish you could have too. But it’s not just Marvel, it’s also me. Although I love the teaser some VFX aren’t where I’d want them to be for repeated views & close inspection – remember we didn’t wrap long ago – so you’ll have to wait just a beat! Sorry! https://t.co/NAz0gIedo8

— James Gunn (@JamesGunn) July 25, 2022