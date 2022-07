La Galaxy Watch 5 Pro de Samsung proposerait 3 jours d’autonomie

Samsung prépare la Galaxy Watch 5 Pro et cette nouvelle montre connectée sous Wear OS aurait le droit à trois jours d’autonomie. C’est plus que notable pour une montre connectée.

La gamme des Galaxy Watch 5 de Samsung doit arriver dans environ un mois et bien qu’elle semble être une mise à niveau mineure dans l’ensemble, le modèle Pro semble assez excitant. L’information des trois jours d’autonomie vient d’Ice Universe, un leaker très bien renseigné dans tout ce qui touche l’univers de Samsung.

