Les Anneaux de Pouvoir : voici la nouvelle bande-annonce pour la série Le Seigneur des Anneaux

Le Comic-Con de San Diego, qui se tient en ce moment, a été l’occasion d’avoir une nouvelle bande-annonce pour Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir, la série qui sera diffusée sur Amazon Prime Video.

Bande-annonce VO

Bande-annonce VF

Les Anneaux de Pouvoir se déroule bien avant les films Le Seigneur des Anneaux, lorsque Sauron avait le pouvoir sur la Terre du Milieu. Elle se concentre plutôt sur le Second Âge, lorsque le Seigneur des Ténèbres commence tout juste à accumuler du pouvoir. Bien que plusieurs bandes–annonces ont été diffusées jusqu’à présent, l’intrigue de la série a été gardée secrète et la vidéo du jour permet d’en savoir un peu plus.

La bande-annonce se concentre sur Galadriel, mais s’étend rapidement à tous les endroits de la Terre du Milieu que la série devrait aborder : les nains dans la Moria avant sa chute, les elfes se remettant d’une longue guerre qui vient de s’achever, les humains lançant une nouvelle et puissante civilisation, et les hobbits se cachant sous tout cela. Et après le logo d’Amazon Prime Video à la fin de la bande-annonce, il y a une surprise que les fans de la trilogie du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson vont apprécier.

Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir fera ses débuts sur Amazon Prime Video le 2 septembre prochain.