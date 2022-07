Le Seigneur des Anneaux : nouveau trailer qui rassure pour la série d’Amazon

Après un premier teaser qui avait largement inquiété les fans (la masse impressionnante de commentaires négatifs en témoigne), Amazon vient de lâcher un long trailer qui rassure nettement sur le potentiel de sa série Le Seigneur des anneaux : les anneaux de pouvoir. Cette fois, toute la mythologie de l’oeuvre de Tolkien y passe, avec enfin de vrais moments épiques à se mettre sous la dent et des effets spéciaux maitrisés. Si les premiers éléments de communication, très maladroits, donnaient souvent l’impression qu’Amazon était plus soucieux de justifier son casting inclusif que de nous rassurer sur le scénario et les intentions réelles de sa série, force est de constater que le nouveau trailer coche enfin les bonnes cases.



Intense aussi ce moment où Galadriel (Morfydd Clark) rétorque à Elrond (Robert Aramayo) qui lui implore de raccrocher son épée : « Vous n’avez pas vu ce que j’ai vu« . Forcément, nous aussi on a envie de voir maintenant… Ce trailer est aussi l’occasion de voir pour la première fois les Harfoots, une espèce de Hobbits à la peu foncée qui était très présente lors du deuxième âge (des milliers d’années avant les évènement du Seigneur des Anneaux). Les plus perspicaces auront aussi remarqué les personnages Isildur, Pharazôn ou Elendil (entre autres…).

Le Seigneur des anneaux : les anneaux de pouvoir sera diffusé sur Amazon Prime Video à partir du 2 septembre prochain (un épisode par semaine).