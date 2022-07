Les films et séries qui arrivent sur Netflix en aout 2022

Voici la liste des meilleurs films, séries, documentaires et animes qui rejoignent la plateforme de streaming Netflix (pour la France) en aout 2022 dans l’ordre de diffusion.

SÉRIES

Café Minamdang

Date : 01/08

Synopsis : Un établissement douteux proposant les services d’un shaman prétendument omniscient attire l’attention d’une inspectrice de police tenace.

Forecasting Love and Weather

Date : 02/08

Synopsis : Dans ce service météorologique, l’amour est aussi difficile à prévoir que la pluie et le beau temps pour cette prévisionniste rigoureuse et son collègue fantaisiste.

Bom Dia, Verônica : Saison 2 (Good Morning, Verônica: Season 2)

Date : 03/08

Synopsis : Alors qu’elle est présumée morte, Verônica tente de percer les mystères de la secte qui se cache derrière les abus et la corruption au sein du gouvernement.

Tamara Falcó, marquise exquise (Lady Tamara)

Date : 04/08

Synopsis : Une série de téléréalité qui suit la vie glamour de la célébrité espagnole Tamara Falcó alors qu’elle jongle entre travail, loisirs et la renommée de sa famille.

Sandman (The Sandman)

Date : 05/08

Synopsis : Après des années d’emprisonnement, le Seigneur des Rêves commence son périple à travers les mondes pour retrouver ce qu’on lui a volé et récupérer son pouvoir.

Twenty Five Twenty One

Date : 05/08

Synopsis : À un moment où rêver ne semble plus permis, une ado passionnée d’escrime poursuit ses ambitions et rencontre un jeune homme travailleur qui cherche à reconstruire sa vie.

Opération rénovation (Instant Dream Home)

Date : 10/08

Synopsis : Une équipe d’experts déco plus rapide que l’éclair ne recule devant rien pour rénover des maisons familiales du sol au plafond en à peine 12 heures.

Iron Chef : Brésil

Date : 10/08

Synopsis : Dans Iron Chef : Brésil, les nouveaux talents de la gastronomie brésilienne s’affrontent derrière les fourneaux pour décrocher le titre d’Iron Legend.

Locke & Key : Saison 3

Date : 10/08

Synopsis : Dans ce dernier chapitre palpitant, la famille Locke trouve encore plus de clés magiques et affronte une nouvelle menace démoniaque bien décidée à s’en emparer.

School Tales : La série

Date : 10/08

Synopsis : Dans cette série d’anthologie, les plus grands réalisateurs d’horreur thaïlandais racontent des histoires de fantômes terrifiantes se déroulant dans les couloirs d’un lycée.

Indian Matchmaking : Saison 2

Date : 10/08

Synopsis : La célèbre marieuse Sima Taparia revient pour une nouvelle saison où elle aide des hommes et des femmes célibataires, enthousiastes et excentriques à trouver l’âme sœur.

Mes premières fois : Saison 3 (Never Have I Ever: Season 3)

Date : 12/08

Synopsis : Après avoir enfin dit adieu à la vie de célibataire, Devi et ses copines découvrent que les relations de couple sont source d’introspection et ne manquent pas de remous.

A Model Family

Date : 12/08

Synopsis : Après avoir volé un cartel sans le vouloir, un professeur désargenté ne trouve d’autre solution pour sauver sa famille que de travailler comme passeur de drogue.

Sous la Braise (High Heat)

Date : 17/08

Synopsis : Alors qu’il enquête sur la mort de son frère, Poncho intègre une brigade de pompiers qu’il pense liée au crime et va trouver l’amour, une famille… et un tueur en série.

Rien de Suspect (Unsuspicious)

Date : 17/08

Synopsis : Trois femmes vont chez le playboy qui les a arnaquées pour lui demander des comptes et sont forcées de rester sur place avec leurs proches quand son cadavre est retrouvé.

Échos (Echoes)

Date : 19/08

Synopsis : Leni et Gina sont deux vraies jumelles qui échangent régulièrement et secrètement leurs identités depuis l’enfance. Mais leur vie bascule lorsque l’une d’elles disparaît.

Kleo

Date : 19/08

Synopsis : Après la chute du mur de Berlin, une ex-espionne d’Allemagne de l’Est se lance dans une mission pour se venger de ceux qui l’ont trahie et emprisonnée.

Alma (The Girl in the Mirror)

Date : 19/08

Synopsis : Après avoir perdu la mémoire dans un étrange accident où presque tous ses camarades ont péri, Alma tente de comprendre ce qui s’est passé et de retrouver son identité.

Glow Up : Saison 4

Date : 19/08

Synopsis : Dix nouveaux candidats repoussent les limites de leur créativité au travers d’une série de défis, dans l’espoir de devenir le prochain grand nom du maquillage

Chad and JT Go Deep

Date : 23/08

Synopsis : Dans cette série déjantée, les meilleurs potes Chad et JT essaient d’instaurer positivité et zénitude dans le monde.

Inoubliable Ollie (Lost Ollie)

Date : 24/08

Synopsis : Dans cette série familiale inspirée d’un merveilleux livre pour enfants, un jouet part dans la campagne à la recherche du petit garçon qui l’a perdu.

Mo

Date : 24/08

Synopsis : En attente de réponse à une demande d’asile, Mo s’échine à décrocher un emploi sans carte verte pour faire vivre sa famille palestinienne au Texas.

Queer Eye : Brésil

Date : 24/08

Synopsis : La célèbre série de relooking arrive au Brésil avec une dream team de cinq experts qui aident leurs protégés à transformer leurs vies. Beaucoup d’émotion en perspective !

Selling The OC

Date : 24/08

Synopsis : Le groupe Oppenheim étend ses services au comté d’Orange où une toute nouvelle équipe d’agents immobiliers exhibe annonces somptueuses en front de mer et gros egos.

Under Fire

Date : 24/08

Synopsis : Dans sa caserne, une équipe de pompiers très soudée cherche un équilibre entre un job dangereux et stressant, des épreuves personnelles et des revers professionnels.

À fond les Maloof (Drive Hard: The Maloof Way)

Date : 26/08

Synopsis : Famille adorable et passionnée de moteurs et de cascades, les Maloof customisent des voitures et réalisent des prouesses derrière le volant.

Ludik

Date : 26/08

Synopsis : Afin de sauver un être cher qui s’est fait kidnapper, un magnat du meuble doit utiliser son commerce illicite de diamants pour faire passer des armes à la frontière.

Famille en jeu (Family Secrets)

Date : 31/08

Synopsis : Le jour de leurs noces, une étudiante en médecine et un riche chirurgien esthétique découvrent qu’un réseau de secrets et mensonges lie leurs familles.

Plan de carrière (Partner Track)

Date : Prochainement

Synopsis : Ingrid Yun se bat pour devenir associée dans un cabinet d’avocat prestigieux de New York. Au prix de l’amour, de l’amitié et de sa famille ?

Delhi Crime : Saison 2

Date : Prochainement

Synopsis : Quand une série de meurtres sordides suggère le retour d’un gang criminel redouté, la policière Vartika mène l’enquête sous l’œil des médias et du public.

FILMS

Buba

Date : 03/08

Synopsis : Dans une petite ville, lorsqu’un escroc rejoint la mafia locale avec son frère manipulateur, son besoin obsessif d’équilibrer son karma se révèle hilarant et brutal.

La Faute au Karma ? (Don’t Blame Karma!)

Date : 03/08

Synopsis : Lorsque sa sœur mannequin et son amour de lycée commencent à se fréquenter, la styliste Sara se demande si sa supposée malchance est derrière tout ça.

Wedding Season

Date : 04/08

Synopsis : Sous la pression de leurs parents, Asha et Ravi feignent d’être en couple le temps d’un été de mariages. Mais leur plan déraille lorsqu’ils s’éprennent l’un de l’autre.

Carter

Date : 05/08

Synopsis : Un homme se réveille amnésique. Dirigé par une voix mystérieuse provenant d’un dispositif implanté dans son oreille, il se lance dans une périlleuse mission de sauvetage.

Darlings

Date : 05/08

Synopsis : Badru espère que son mari instable changera s’il arrête de boire. Mais lorsqu’il va trop loin, elle et sa mère entreprennent maladroitement de le lui faire payer.

Le Destin des Tortues Ninja : Le film (Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles: The Movie)

Date : 05/08

Synopsis : Quand de viles créatures venues d’un autre univers menacent de semer le chaos, les jeunes tortues et leurs mystérieux pouvoirs de ninjas sont mis à rude épreuve.

La Vie en Plus Grand (Reclaim)

Date : 06/08

Synopsis : Accablée par les responsabilités, une mère se démène afin de trouver un appartement suffisamment grand pour accueillir l’ensemble de sa famille.

Les Chants du Cœur (Heartsong)

Date : 10/08

Synopsis : Jouant dans un mariage très mal engagé, un musicien nomade s’éprend de la mariée qui se rebelle contre sa famille. Au point qu’il va devoir la sauver.

13 : La Comédie Musicale

Date : 12/08

Synopsis : Après le divorce de ses parents, un collégien obligé de quitter New York pour aller vivre dans l’Indiana veut faire de sa bar-mitsvah qui approche une fête d’anthologie.

Day Shift

Date : 12/08

Synopsis : À Los Angeles, un chasseur de vampires a une semaine afin de réunir l’argent nécessaire pour payer l’école et l’appareil dentaire de sa fille. Il va devoir se saigner…

Une Vie ou l’Autre (Look Both Ways)

Date : 17/08

Synopsis : Fraîchement diplômée, Natalie fait un test de grossesse. Elle voit alors sa vie se scinder en deux réalités parallèles et découvre ce que la vie et l’amour lui réservent.

Royalteen

Date : 17/08

Synopsis : Nouant une idylle improbable avec un prince héritier, une ado cherche à éviter que son passé à scandale et un gros secret n’éclatent au grand jour.

365 Jours : L’Année d’Après (The Next 365 Days)

Date : 19/08

Synopsis : Crise de confiance, jalousie et rival mafieux jouant les trouble-fête : la relation de Laura et Massimo résistera-t-elle ?

Fullmetal Alchemist : La vengeance de Scar (Fullmetal Alchemist The Revenge of Scar)

Date : 20/08

Synopsis : Dans ce sequel du premier long-métrage, les frères Elric doivent affronter leur plus redoutable adversaire : un tueur en série au front balafré d’une grande cicatrice.

That’s Amor

Date : 25/08

Synopsis : Après avoir perdu son travail et son amoureux le même jour, Sofia repart de rien. Un séduisant chef espagnol serait-il l’ingrédient qui manque à sa vie ?

Amour entre adultes (Loving Adults)

Date : 26/08

Synopsis : Après avoir découvert la liaison de son mari, Leonora refuse d’être laissée pour compte. Quoi qu’il en coûte.

Me Time : Enfin Seul ? (Me Time)

Date : 26/08

Synopsis : Pendant l’absence de sa famille, un père au foyer profite de ses premiers jours en solo depuis des années pour retrouver ses amis… très fêtards.

Seoul Vibe

Date : 26/08

Synopsis : Les jours précédant les JO de 1988 à Séoul, des pilotes et mécaniciens jouent les infiltrés pour démanteler un énorme réseau de blanchiment d’argent.

Sous sa Coupe (Under Her Control)

Date : 29/08

Synopsis : Une jeune femme ambitieuse conclut un accord inhabituel avec sa patronne charismatique. Mais pourra-t-elle faire machine arrière si besoin est ?

I Came By

Date : 31/08

Synopsis : Un jeune graffeur rebelle qui s’attaque aux demeures de l’élite londonienne tombe sur un sombre secret qui va le mettre en danger, ainsi que ses proches.

DOCUMENTAIRES

Chaos d’anthologie : Woodstock 99 (Clusterf**k: Woodstock ’99)

Date : 03/08

Synopsis : En 1969, Woodstock était un festival de musique et de paix. Comment l’édition 1999 a-t-elle pu sombrer aussi rapidement et aussi facilement dans le chaos et la violence ?

J’ai Tué Mon Père (I Just Killed My Dad)

Date : 09/08

Synopsis : Anthony Templet a abattu son père et ne s’en est jamais caché. Mais les raisons de son geste sont complexes, et leurs implications dépassent de loin le cercle familial.

Les Braqueurs du siècle (Bank Robbers: The Last Great Heist)

Date : 10/08

Synopsis : Les protagonistes du braquage le plus célèbre d’Argentine se livrent en toute sincérité sur les motifs et les modalités de leur opération de 2006.

Question d’Équilibre : Le Skate Selon Leo Baker (Stay on Board: The Leo Baker Story)

Date : 11/08

Synopsis : Le légendaire skateboarder Leo Baker raconte dans le détail comment il est parvenu au sommet, ainsi que la pression énorme qui le forçait à cacher son identité de genre.

L’Envers du Sport : Volume 2 (Untold: Volume 2)

Date : à partir du 16/08

L’Envers du sport : La petite amie imaginaire (Untold: The Girlfriend Who Didn’t Exist)

Date : 16/08

Synopsis : De l’université de Notre-Dame à la NFL, l’avenir de Manti Te’o dans le football était prometteur… jusqu’à ce qu’une relation en ligne secrète vienne tout compromettre.

L’Envers du sport : L’ AND1 et l’âge d’or du streetball (Untold: The Rise and Fall of AND1)

Date : 23/08

Synopsis : Inspirée par le streetball new-yorkais, la marque AND1 a fait de légendes du basket locales des icônes internationales. Avant de tomber dans l’oubli…

L’Envers du sport : Un arbitre pris en faute (Untold: Operation Flagrant Foul)

Date : 30/08

Synopsis : Des années après sa condamnation pour matchs truqués, l’ancien arbitre de la NBA Tim Donaghy revient sur le système de paris qui a secoué la ligue.

Notre Langue aux Chats (Inside the Mind of a Cat)

Date : 18/08

Synopsis : Dans ce documentaire captivant et attendrissant, des experts analysent le comportement des chats pour dévoiler les véritables capacités de ces félins toujours à l’affût.

McAfee : Des Virus aux Démons (Running with the Devil: The Wild World of John McAfee)

Date : 24/08

Synopsis : Avec des images et interviews qui en disent long sur John McAfee, le pionnier de la tech fugitif, ce documentaire montre de nouvelles facettes de ses années de cavale.

Jamais la même Histoire : Saison 2 (History 101: Season 2)

Date : 25/08

Synopsis : Les mini leçons d’histoire reviennent, cette fois-ci pour enquêter sur les drogues psychédéliques, l’arme laser et l’eau en bouteille.

I AM A KILLER : Saison 3

Date : 30/08

Synopsis : Ces détenus condamnés à de longues peines pour meurtre racontent leurs crimes et la façon dont leurs agissements ont détruit des vies, y compris la leur.

América : Un club face à lui-même (Club América vs Club América)

Date : 31/08

Synopsis : Cette série documentaire plonge dans le passé et examine le présent d’América, le club de foot le plus souvent victorieux, et le plus controversé, du Mexique.

FILMS & SÉRIES POUR LES ENFANTS

Big Tree City

Date : 01/08

Synopsis : Une équipe de héros animaux dotés de talents spéciaux et équipés de bolides assurent ensemble la sécurité de Big Tree City et résolvent les soucis les plus délicats de la ville.

Super Giant Robot Brothers (Super frères, mégarobots !)

Date : 04/08

Synopsis : Finies les chamailleries, place au combat ! Menés par leur brillante créatrice, les robots Shiny et Thunder vont devoir défendre la Terre contre les monstres de l’espace.

Team Zenko Go : Saison 2

Date : 08/08

Synopsis : Robochiens en fuite, oncles somnambules, bambins infernaux… À Harmoniville, une équipe de jeunes superhéros agit en toute discrétion pour aider les autres.

Deepa et Anoop

Date : 15/08

Synopsis : Avec son ami l’éléphant qui change de couleur, cette petite fille indienne adore faire la fête, de la musique et des bêtises à l’hôtel Mango Manor tenu par sa famille.

Musclor et les Maîtres de l’univers : Saison 3 (He-Man and the Masters of the Universe: Season 3)

Date : 18/08

Synopsis : Musclor et son équipe doivent accomplir leur destinée et déjouer les plans de Skeletor pour contrôler l’univers. L’heure du combat pour la force toute-puissante a sonné !

Le Cuphead Show ! : Partie 2

Date : 19/08

Synopsis : Partagez les mésaventures de l’impulsif Cuphead et de Mugman, son frère facilement influençable, dans cette série animée inspirée du jeu vidéo à succès.

Angry Birds : Un Été Déjanté : Saison 3 (Angry Birds: Summer Madness: Season 3)

Date : 25/08

Synopsis : Les oiseaux Red, Chuck, Bomb et Stella partent en colo avec leurs amis à plumes. Un été de haut vol qui s’annonce riche en pitreries !

Mighty Express : Saison 7

Date : 29/08

Synopsis : Nate, Flicker et les autres trains repartent sur les rails. En avant pour de nouvelles livraisons et missions spéciales très enrichissantes !

ANIME

Gambling School : Twin (KAKEGURUI TWIN)

Date : 04/08

Synopsis : Déterminée à gravir les échelons de la société, Mary Saotome investit tout ce qu’elle possède dans l’activité la plus prisée de son lycée élitiste : les jeux d’argent.

DOTA: Dragon’s Blood : Livre 3

Date : 11/08

Synopsis : L’heure est venue pour les vaillants guerriers de vaincre un ennemi invincible. Un sacrifice ultime peut-il rétablir la paix durablement dans tous les mondes possibles ?

Tekken: Bloodline

Date : 18/08

Synopsis : Après avoir perdu sa maison aux mains d’un puissant ennemi, un jeune combattant exalté prépare sa vengeance sous l’égide d’un grand-père déterminé.

Les Aventures de Rilakkuma au parc d’attractions (Rilakkuma’s Theme Park Adventure)

Date : 25/08

Synopsis : Rilakkuma et ses amis font de leur mieux pour s’amuser autant qu’ils le peuvent à Nakasugi Land avant que le parc d’attractions ne ferme définitivement ses portes !