Une impressionnante éjection de masse coronale (« éruption solaire ») a touché la Terre

La NASA nous avait prévenu : le 15 juillet dernier, le soleil a produit une éjection de masse coronale de grande ampleur dont la trajectoire filait droit vers la Terre. L’impact s’est finalement produit dans la nuit du Lundi et n’a occasionné aucun dégât notable, sachant que par « dégâts » on entend ici des perturbations électromagnétiques.

Direct Hit! A snake-like filament launched as a big #solarstorm while in the Earth-strike zone. NASA predicts impact early July 19. Strong #aurora shows possible with this one, deep into mid-latitudes. Amateur #radio & #GPS users expect signal disruptions on Earth's nightside. pic.twitter.com/7FHgS63xiU

— Dr. Tamitha Skov (@TamithaSkov) July 16, 2022