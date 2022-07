Incendies en Gironde : Orange fait le nécessaire pour rétablir ses réseaux

Depuis plus d’une semaine maintenant, d’importants incendies qui sévissent dans les régions de Landiras et la Teste-de-Buch (Gironde) provoquent d’importants dégâts. Orange fait savoir qu’il mobilise ses équipes pour rétablir les réseaux fixe et mobile.

Le bilan provisoire fait état de :

50 antennes mobiles 4G sur les deux zones qui sont sous vigilance renforcée. Deux antennes ont été touchées, mais remises en état et actuellement opérationnelles.

Le principal impact concerne le réseau fixe déployé. Les estimations établies sur la connaissance de ces zones font craindre Orange d’une destruction potentielle d’environ 1 000 poteaux et plus de 40 km de câble.

Sur sollicitation de la préfecture, les équipes d’Orange sont déjà intervenues pour renforcer localement la couverture réseau afin d’assurer les communications d’urgence des SDIS 33 et SDIS 40.

De plus, les équipes techniques de l’opérateur se tiennent prêtes à intervenir sur le terrain, dès que les zones seront sécurisées et leur accès autorisé. Elles devront évaluer avec précision les dommages réels sur l’ensemble des réseaux. Puis, elles pourront déployer des groupes électrogènes et rétablir l’alimentation électrique des sites qui en étaient privés et débuter la reconstruction des réseaux fixes, travail minutieux et complexe nécessitant de la part des équipes techniques des interventions ligne par ligne.

Aussi, Orange va proposer à ses clients en Gironde et dans les Landes de mettre automatiquement et gratuitement à disposition une enveloppe de 200 Go d’Internet supplémentaires dans les meilleurs délais. Cette proposition concernera les clients Internet d’Orange et de Sosh de la zone sinistrée ayant un mobile Orange ou Sosh. Pour les clients Internet ne disposant pas de mobile Orange ou Sosh, une solution Airbox est disponible auprès du service client au 3900.