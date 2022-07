Grounded sera adapté en série animée par Brent Friedman, le scénariste de Star Wars : The Clone Wars

Grounded, c’est un titre multijoueurs dans lequel une équipe de tous petits bonhommes à l’échelle d’insectes tentent de survivre… dans un jardin. Développé par Obsidian Entertainment et édité par Xbox Studios, Grounded a déjà rallié plus de 10 millions de joueurs sur PC et Xbox Series, un succès qui a visiblement donné des idées à Waterproof Studios/SC Productions, Kinetic Media et Bardel Entertainment, 3 boites de production qui ont décidé d’adapter en série animée cet univers particulier.

Preuve que le projet a une certaine ambition, c’est Brent Friedman, le scénariste de Star Wars : The Clone Wars qui a été choisi pour être le showrunner de la série. Cette adaptation est à vrai dire des plus logiques, le thème des êtres humains rétrécis étant un véritable fil rouge du cinéma et de la série de genre, de L’Homme qui rétrécit (1957) au Voyage Fantastique de Richard Fleischer (1966) en passant par L’Aventure Intérieure de Joe Dante (1987) et Chérie J’ai rétréci les Gosses (1989). Grounded, la série, n’a bien sûr pas encore de date de sortie ni de plateforme « cible » (Netflix, Disney+, Paramount+, HBO Max ?).