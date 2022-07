Dmitri Rogozine démis de ses fonctions de directeur de l’agence spatiale russe (Roscosmos)

Dmitri Rogozine, le bouillant patron de l’agence spatiale russe, a été démis de ses fonctions par un décret signé de la main même de Vladimir Poutine dans la journée du 15 juillet. Particulièrement en vue depuis l’invasion russe en Ukraine, Rogozine multipliait les provocations à l’encontre de la NASA, allant même jusqu’à menacer de désorbiter la station spatiale internationale en guise de réponse aux sanctions américaines. Rien n’a filtré concernant les raisons exactes qui ont poussé le chef du Kremlin à écarter Rogozine, et l’on sait seulement que ce dernier sera affecté dans une autre administration de l’état russe.

Dmitri Rogozine, désormais ex-directeur du Roscosmos, l’agence spatiale russe

Le poste de directeur du Roscosmos a été immédiatement récupéré par Iouri Borissov, qui n’est autre que le vice-Premier ministre chargé de la défense et de l’industrie spatiale. Le chantier est énorme, entre la gestion de la partie russe de l’ISS, la mise en place d’une nouvelle génération de lanceurs, le projet de station spatiale russe (ROSS), sans oublier bien sûr les liens désormais très détériorés entre la Russie et la communauté spatiale internationale (hormis la Chine). Borissov a t-il reçu pour ordre de mission de réparer les relations entre le Roscomos et ses anciens partenaires (NASA, ESA notamment) ? Si tel est le cas, le « limogeages » de Rogozine ferait pleinement sens…