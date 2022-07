Netflix progressivement de retour après une panne

Netflix a connu une panne aujourd’hui dans plusieurs pays, dont en France, aux États-Unis et en Inde. Elle a débuté vers 20h30 mais la situation semble maintenant réparée. Le service de streaming a d’ailleurs réagi : « Nous travaillons à résoudre le problème ».

Il y a eu plus de 1 000 signalements de la panne de Netflix en France sur DownDetector et plus de 4 000 aux États-Unis. C’est nettement mieux avec désormais 43 signalements en France. Soit la panne est toujours une réalité chez certains utilisateurs, soit le problème n’est pas lié au réseau et les utilisateurs signalent un autre souci.

Les données montrent que les signalements au moment de la panne ont eu lieu dans plusieurs, dont Paris, Marseille, Lyon, Toulouse, Bordeaux, Strasbourg ou encore Lille.

@NetflixFR Normal l'erreur NSES-500 ? Est-ce que Netflix est en panne?

Netflix fonctionne! … nop — Mikaël M (@mikaelmalvache) July 15, 2022

Netflix qui est en panne pendant que je mate Breaking bad, génial… — Monkey D. Luffy ᶠᶜ ᴼⁿᵉ ᴾᶦᵉᶜᵉ🇵🇸🇹🇳 (@jamil_torjeman) July 15, 2022

#Netflix est en panne ce soir : j'ai peur que les gens doivent se mettre à lire des livres, voire discuter entre eux. Une distopie en quelque sorte, une idée de scénario, sans aucun doute.

Poke @NetflixFR — Sергей (@_serguei_) July 15, 2022

Comme dit précédemment, tout semble être revenu à la normale. Vous pouvez donc continuer à regarder vos films, séries et documentaires.

