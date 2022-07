HBO a produit un documentaire sur VRChat… entièrement tourné en VR ! (trailer)

C’est une grande première : HBO a produit un documentaire sur VRChat et sa communauté… entièrement tourné en VR ! Réalisé par Joe Hunting, le documentaire ‘We Met In Virtual Reality‘ avait été dévoilé en avant première au mois de janvier lors du Festival de Sundance, et débarquera sur HBO Max dès le 27 juillet. Reste encore à savoir comment il sera possible de regarder le docu en VR, un point technique tout de même important et qui n’a pas encore été précisé par HBO.



We Met In Virtual Reality est une plongée immersive dans les différentes communautés hétéroclites de VRChat, dont celles qui se sont formées lors des confinements et de la pandémie de COVID-19. On suivra ainsi les activités VR de « Jenny », une formatrice en langue des signes, de DustBunny, un prof de fitness, et de beaucoup d’autres… Rares sont les docus qui s’intéressant à la VR autrement que par le biais de la critique des dystopies (VR = mal), et l’on ne peut que louer l’initiative de HBO