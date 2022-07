Le studio Survios développe un jeu Aliens pour la VR, les consoles et le PC

Survios, un studio de jeu vidéo spécialisé dans les titres VR (Sprint Vector, Electronauts, Creed, Battlewake) vient d’annoncer le développement d’un jeu Aliens pour les consoles new gen, le PC, et bien sûr la VR ! Le studio travaille en collaboration avec la 20th Century Games (la branche jeu vidéo de la 20th Century Fox) sur ce titre qui sera « un jeu d’action horrifique » jouable uniquement en solo. Plus de détails seront donnés sur ce titre lors de la Comic-Con qui se tiendra à San Diego le 21 juillet prochain.

Les gamers amateurs des films Alien ont de quoi sourire : entre l’excellent Alien Isolation (proche dans l’esprit du premier film Alien : le huitième passager), le récent Aliens: Fireteam Elite et le prometteur top down shooter Aliens: Dark Descent, c’est peu dire que le jeu vidéo prend soin de la franchise horrifico-futuriste initiée par Ridley Scott. Il faudra sans doute pas mal patienter avant de voir des phases de jeu du Aliens de Survios : le projet est à ce point ambitieux que le studio a commencé à embaucher des développeurs en soutien.