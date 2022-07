Le remake de Resident Evil 2 dépasse les 10 millions d’exemplaires écoulés

Les remakes sont à la mode, et au vu des chiffres de ventes, on peut comprendre la tendance des éditeurs à miser sur de vieilles gloires. Parfois même, le succès de ces titres revus et corrigés à la sauce new gen atteint les sommets des habituels AAA. Ainsi, Capcom annonce que le remake de Resident Evil 2, qui avait déjà atteint les 5 millions d’exemplaires 11 mois après son lancement, vient désormais de franchir la barre hautement symbolique des 10 millions d’exemplaires ! C’est deux fois plus de ventes que le jeu d’origine sorti sur console PlayStation en 1998.

Le lancement du jeu sur les consoles PS5 et Xbox Series aura donc donné un second coup de fouet à cet opus, tandis que la franchise Resident Evil cumule les succès. Il y a quelques mois, c’est l’excellent Resident Evil 7 (pas un remake cette fois) qui passait les 10 millions de ventes. Les 6 millions d’exemplaires de Resident Evil Village tombent presque dans le banal… C’est dans les vieux pots que l’on récupère les dollars…