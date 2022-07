Disney+ détaille « Une zone à défendre », son premier film français original

Disney+ annonce son premier film français original qui a pour titre Une zone à défendre et qui sortira sur la plateforme de streaming en 2023. Le film est réalisé par Romain Cogitore. Il est le réalisateur des films Nos résistances (2011) et L’Autre Continent (2019), ainsi que quelques courts-métrages et documentaires.

Voici la description pour Une zone à défendre selon Disney+ :

Sur une ZAD, Myriam se bat contre la construction d’un barrage. Greg, officier de police, doit infiltrer la mouvance contestataire. Ils se rencontrent et s’aiment sur la zone. Le temps presse, bientôt tout disparaîtra.

C’est François Civil qui incarnera le rôle de Greg. Il connaît déjà Disney puisqu’il fait la voix française de Buzz l’éclair dans le film Pixar actuellement au cinéma. L’acteur a par ailleurs été nommé pour le César du meilleur acteur dans un second rôle grâce à son interprétation dans BAC Nord. Il a auparavant été dans les films Ce qui nous lie, Mon inconnue, Deux Moi ou encore Le Chant du loup.

Le personnage de Myriam est incarné par Lyna Khoudri. César 2020 du meilleur espoir féminin pour son rôle dans Papicha, Lyna Khoudri s’est également illustrée dans des films comme Les Bienheureux, Hors normes ou plus récemment The French Dispatch.

Le tournage de Une zone à défendre, notre premier film original français avec François Civil et Lyna Khoudri, écrit et réalisé par Romain Cogitore, vient de débuter ! À retrouver en streaming en 2023, exclusivement sur #DisneyPlus. pic.twitter.com/Wgi6KJICeG — Disney+ FR (@DisneyPlusFR) July 11, 2022

Une zone à défendre, dont le tournage vient de débuter, est écrit et réalisé par Romain Cogitore. Le film est produit par Nicolas Dumont et Hugo Selignac pour Chi-Fou-Mi Productions.