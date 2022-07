La Switch peut souffrir de la canicule prévient Nintendo

Alors que les épisodes de canicules se répètent avec une fréquence désormais inquiétante, Nintendo vient d’avertir les joueurs que la Switch n’a pas vraiment été conçue pour supporter les grosses chaleurs et qu’il faudra donc redoubler de prudence. S’il est dommage que cet avertissement soit uniquement visible sur le compte Twitter japonais du groupe, au moins peut-on féliciter le fabricant pour sa réactivité en ces circonstances particulières.

Le communiqué de Nintendo énumère les principales règles à suivre pour garder sa Switch en état de marche : « Si vous utilisez votre Nintendo Switch dans un endroit chaud, la température de l’unité centrale peut devenir élevée. Utilisez-la dans un endroit où la température est comprise entre 5 et 35 ° C. De plus, si les entrées et d’évacuations d’air sont bloquées, la température principale de la console peut augmenter. Améliorez la circulation de l’air autour des ports concernés. Si la température de la console devient trop élevée, elle peut se mettre en veille automatiquement afin de protéger l’unité principale. »

Et puis aussi, jouer à sa Switch à la plage en plein cagnard c’est peut-être sympa, mais à partir de 35° c’est surtout à déconseiller si on veut s’éviter les mauvaises surprises.