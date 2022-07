La Nokia T10 est une nouvelle tablette sous Android 12

Nokia a lancé une nouvelle tablette Android abordable qui a pour nom T10. Elle est plus petite que le modèle T20 de 2021, mais se veut similaire pour le reste des composants.

Nouvelle tablette annoncée avec la Nokia T10

La Nokia T10 a le droit à un écran LCD de 8 pouces avec une définition de 1 280 x 800 pixels, soit à peine plus que la définition HD (1 280 x 720 pixels). On retrouve aussi un processeur Unisoc T606, 3 ou 4 Go de RAM, 32 ou 64 Go d’espace de stockage et la possibilité d’utiliser une carte microSD pour avoir davantage de stockage. Et bonne nouvelle pour les amateurs d’écouteurs ou de casques filaires : il y a une prise jack 3,5 mm. Utiliser un casque ou des écouteurs Bluetooth n’est donc pas une obligation avec ce produit.

D’autre part, la tablette dispose d’une batterie avec une capacité de 5 250 mAh. L’autonomie est « toute une journée » selon les caractéristiques techniques, sans plus de précision. La charge se fait en USB-C mais la vitesse est limitée à 10 W. Il ne faudra donc pas être pressé, surtout pour les personnes qui voudront faire une charge complète.

Parmi les autres éléments, il y a un capteur de 8 mégapixels à l’arrière pour les photos et les vidéos. À l’avant, le capteur pour les selfies fait 2 mégapixels. Il ne faut pas s’attendre à une bonne qualité, surtout pendant les appels vidéo.

Dernier élément, la Nokia T10 tourne sous Android 12, ce qui n’est pas si courant que cela de nos jours sur le marché des tablettes. Il y aura deux ans de mises à jour (jusqu’à Android 14 donc) et trois ans de mises à jour de sécurité.

La Nokia T10 débute à 159 euros. Pour ce prix, on retrouve le modèle Wi-Fi avec 3 Go de RAM et 32 Go de stockage. Le site de Nokia affiche pour l’instant une rupture de stock.