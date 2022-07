WhatsApp permet maintenant d’utiliser n’importe quel emoji comme réaction

WhatsApp annonce une nouveauté avec la possibilité d’utiliser n’importe quel emoji en tant que réaction. Jusqu’à présent, les utilisateurs avaient le droit à quelques emojis choisis par l’application de messagerie.

« Nous mettons en place la possibilité d’utiliser n’importe quel emoji comme réaction sur WhatsApp », a déclaré Mark Zuckerberg, le patron de Meta, la maison-mère de l’application de messagerie qui compte plus de deux milliards d’utilisateurs dans le monde. Il en a au passage profité pour dévoiler ses emojis préférés : 🤖🍟🏄♂️😎💯👊.

Les réactions avec les emojis sont un bon moyen de garder les communications succinctes ou d’indiquer rapidement à l’expéditeur d’un message que vous avez trouvé sa blague drôle (ou pas), par exemple. Pour utiliser un emoji spécifique comme réaction, laissez votre doigt appuyé sur un message et choisissez le bouton « + » à droite pour obtenir une liste complète. Ensuite, sélectionnez celui que vous voulez et il apparaitra de la manière habituelle sous un message.

Since you asked…

… all emoji Reactions are here! We’re feeling 🤩😎🙌🤸🎉💚 about it.

Starting to roll out now to Android and iOS pic.twitter.com/Opk7x0n0VP

— WhatsApp (@WhatsApp) July 11, 2022