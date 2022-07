Android Auto en mode sans fil ne fonctionne plus chez certains

Une mise à jour visiblement ratée d’Android Auto cause des problèmes, avec l’usage en mode sans fil qui ne fonctionne tout simplement plus chez certaines personnes.

Plusieurs utilisateurs se plaignent sur les forums de Google qu’Android Auto en mode sans fil affiche un écran noir sans aucune fonctionnalité accessible. Il n’est pas possible de lancer un itinéraire, jouer de la musique, répondre aux messages et autres. Il arrive parfois que ce comportement se présente en mode filaire parce que le câble peut être défectueux. Mais ici, il est bien question de l’usage sans fil et la dernière mise à jour en date provoque plus de problèmes qu’autre chose.

La cause de ce problème n’est pas claire à ce stade, mais il semble que la version 7.8 d’Android Auto soit le principal coupable. Les utilisateurs signalent que le problème est apparu peu de temps après la mise à jour de l’application sur leurs appareils au cours des premiers jours de juillet, et que le support sans fil fonctionnait auparavant. Google a testé Android Auto 7.8 en version bêta pendant près d’un mois avant de déployer largement la mise à jour dans les derniers jours de juin et la première semaine de juillet.

Comme dit précédemment, cela concerne certains utilisateurs. Mais cela ne signifie pas que l’expérience est parfaite chez les autres. Ainsi, un utilisateur rapporte qu’il y a régulièrement des connexions et déconnexions depuis l’installation de la mise à jour.

Il existe deux solutions temporaires. La première est d’utiliser Android Auto en mode filaire. La seconde est de revenir sur une précédente version de l’application. Il faut maintenant attendre un correctif de Google pour retrouver un usage normal.