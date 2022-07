🔥 Bouygues Telecom offre Disney+ pendant 6 mois avec sa Bbox

Bouygues Telecom annonce la mise en place d’une nouvelle offre avec Disney+ offert pendant 6 mois pour toute nouvelle souscription à une Bbox Ultym, fibre, xDSL ou Smart TV. C’est disponible dès maintenant.

Voici ce qu’indique Bouygues Telecom dans un communiqué :

Disney+ vient enrichir la gamme Bbox ultym, après l’arrivée de SALTO, la plateforme française de divertissement incluse depuis avril dernier. L’occasion pour chacun d’accéder en illimité à la grande variété de longs-métrages originaux, de documentaires, de séries en prises de vues réelles et animées et de courts métrages des marques Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, mais aussi de Star. Disney+ c’est la possibilité d’accéder aux meilleures histoires sur un seul et même service, de découvrir des productions originales exclusives, de voir ou revoir ses films préférés avec une interface simple et intuitive et un contrôle parental renforcé.

La Bbox Ultym permet d’avoir jusqu’à 2 Gb/s en téléchargement, jusqu’à 900 Mb/s en envoi, une box compatible Wi-Fi 6, plus de 180 chaînes de télévision, un décodeur 4K HDR et les appels illimités vers les fixes et mobiles en France/Europe (Suisse incluse), et vers les fixes de plus de 110 pays. Le prix est de 29,99€/mois pendant un an puis 49,99€/an.

La formule pour avoir Disney+ offert pendant 6 mois avec Bouygues Telecom et la Bbox est disponible à cette adresse. C’est valable jusqu’au 15 août.