Le casque VR haut de gamme de Meta s’appellera Meta Quest Pro (+ autres détails techniques)

On connait désormais le nom très probable du casque VR de Meta appelé jusqu’ici « Projet Cambria ». Le développeur Steve Moser a en effet déniché dans le code de l’app Oculus sur iOS la référence directe au casque haut de gamme de Meta : »Pair Meta Quest Pro right controller » (« Appairez le contrôleur droit du Meta Quest Pro« .

Bloomberg qui rapporte l’information, livre d’autres infos plus techniques sur le Meta quest Pro. Le tarif de ce dernier devrait tourner aux alentours des 1000 dollars, et pour ce prix, l’utilisateur bénéficiera d’un casque VR avec des caméras haute definition et couleur (pour les applications AR), une technologie d’eye-tracking, de nouveaux contrôleurs, de la capacité de stockage supplémentaire par rapport au Meta Quest (donc au moins 512 Go) et bien sûr des écrans haute résolution. Le casque VR Meta Quest Pro devrait être proposé à la vente avant la fin de l’année.