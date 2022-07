Deezer s’effondre à la Bourse après sa première journée

Deezer a fait ses débuts aujourd’hui à la Bourse et tout ne s’est pas exactement bien déroulé pour le service de streaming français. À la clôture des marchés, l’action a chuté de 29,41% à 6 euros, dans un marché en baisse de 2,68%.

Une première journée difficile pour Deezer à la Bourse

Pour Valentin Bulle, le gérant d’actions de Dôm Finance, cette chute n’est pas « choquante ». Pierre Michaud, gestionnaire de portefeuille à Monocle, rappelle que, dans le même secteur, « la capitalisation boursière de Spotify a été découpée par trois en un an et demi ». La valeur de l’action du géant suédois a perdu 60% depuis le début de l’année mais, plus largement, c’est tout le secteur technologique qui dégringole. L’indice américain de référence, le Nasdaq, affiche par exemple une chute de près de 30%. « Deezer arrive à un moment où les capitalisations se rationalisent », il est donc normal que le titre subisse « une décote » et rattrape en quelque sorte les pertes des derniers mois d’un seul coup, estime Pierre Michaud.

Il y a quelques jours, Jeronimo Folgueira, patron de Deezer, avait souligné à l’AFP que pour cette deuxième tentative boursière, « la situation était différente de ce qu’elle était en 2015 », avec un marché du « streaming musical vraiment établi ». Selon ses dires, « l’état dans lequel se trouve l’entreprise est aujourd’hui bien meilleur qu’il y a sept ans ».

Pour réussir cette fois-ci, les principaux actionnaires de Deezer ont choisi un système d’introduction moins risqué, via un Spac, à savoir un véhicule d’investissement. Le Spac I2PO, fondé par la famille du milliardaire français François Pinault, l’homme d’affaires français Matthieu Pigasse et l’ancienne dirigeante de WarnerMedia Iris Knobloch, a levé des fonds en Bourse pour faciliter la cotation de Deezer et a déjà récolté 143 millions d’euros.

Lancé en 2007, le service de streaming français revendique près de 30% du marché en France, mais ses 9,6 millions d’abonnés ne pèsent que 2% du marché mondial du streaming musical, loin derrière le leader Spotify (31% de parts de marché), Apple, Amazon et Tencent, selon le cabinet MIDiA.