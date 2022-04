Deezer officialise son arrivée à la Bourse avec une valorisation de 1,05 milliard d’euros

Après la fuite, place à l’officialisation. Deezer va faire son entrée à la Bourse à la fin juillet et vise une valorisation de 1,05 milliard d’euros. Ce sera en partenariat avec le SPAC (véhicule d’investissement) I2PO détenu par la famille Pinault, Matthieu Pigasse et une ancienne dirigeante de WarnerMedia.

Deezer bientôt à la Bourse

Le nouvel ensemble né du rapprochement, qui conservera le nom de Deezer, disposera de 135 millions d’euros, dont une partie levée auprès d’investisseurs qui incluent les actionnaires existants du service de streaming (dont Access Industries, UMG, Warner Music, Orange, Kingdom Holdings, Eurazeo et Xavier Niel) ainsi que le Groupe Artémis, Bpifrance et Media Participations. « I2PO et Deezer ont conclu un accord définitif de rapprochement en vue de coter en Bourse la plateforme mondiale de streaming musical », écrivent les deux groupes dans un communiqué conjoint.

À date, le service de streaming compte 16 millions d’utilisateurs, dont 9,6 millions avec un abonnement payant. Celui-ci permet de retirer la publicité, avoir une meilleure qualité sonore et plus encore. En comparaison, Spotify compte 406 millions d’utilisateurs dont 180 millions avec un abonnement Premium. Autant dire que les deux services de streaming ne boxent pas dans la même catégorie.

Deezer a un avantage sur son concurrent Spotify. Le premier revendique 90 millions de musiques disponibles en streaming, là où le second dit avoir un catalogue avec 82 millions de morceaux.

Pour la partie des finances, Deezer a généré 400 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2021, un montant en hausse de 5,5% sur un an.