Le patron de la NASA accuse la Chine de vouloir prendre le contrôle de la Lune

For All Mankind, saison 10 : Bill Nelson l’administrateur en chef de la NASA, a jeté un gros pavé dans la mare ce lundi 4 juillet en déclarant que la Chine souhaitait prendre « le contrôle de la Lune », le tout sous couvert d’un programme militaire. Le patron de la NASA n’apporte aucun élément factuel venant appuyer ses dires, mais il est possible que l’accélération du programme spatial chinois, notamment depuis que la Chine a posé un rover sur la face cachée de la Lune, fasse sourciller les responsables américains.

China on Monday rejected as an irresponsible smear a warning from the chief of NASA that China might "take over" the moon as part of a military programme, saying it has always called for the building of a community of nations in outer space. https://t.co/GD4NrlMbKa

