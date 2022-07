Mission Impossible 7 : le cliché d’une incroyable cascade pour fêter les 60 ans de Tom Cruise

Tom Cruise est vraiment fait d’un autre métal. Quoique l’on puisse penser des engagements sectaires de l’acteur, Cruise repousse à chaque métrage les limites du film d’action en réalisant des cascades de plus en plus impressionnantes. Christopher McQuarrie, le réalisateur de Mission Impossible 7 (et des deux Mission Impossible précédents) confirme les talents exceptionnels du trompe la mort en publiant, le jour des 60 ans de Tom Cruise, un cliché de l’acteur dans une situation plus que périlleuse. Tom Cruise est en effet accroché à bout de bras aux ailes d’un biplan en train de faire un looping. Totalement insensé, et donc, tout à fait dans le style « Cruise ». Cet hommage saisissant rappelle aussi que Tom cruise est à l’affiche d’un autre film avec des avions, Top Gun Maverick, qui vient tout juste de passer la barre des 1,1 milliard de dollars au box-office mondial.

Mission Impossible 7 ne sortira en salles qu’en 2023, sa suite, une seconde partie filmée en même temps, étant programmée pour 2024. Et en 2024 justement, il est prévu que Tom Cruise s’envole vers la station spatiale internationale pour le tournage d’un film d’action dans l’espace. Vers l’infini et au delà…