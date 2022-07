Tout le monde peut aider la NASA à identifier des nuages sur Mars

La NASA cherche des nuages sur Mars… afin de comprendre pourquoi l’atmosphère de la planète est 100 fois moins dense que celle de la Terre. Cette tâche s’avère ardue au vu de l’immense volume de données atmosphériques sur Mars, au point que l’agence spatiale américaine vient de faire appel à des volontaires… qui peuvent être (pratiquement) monsieur et madame tout le monde ! Les personnes intéressées par cette chasse aux nuages peuvent s’inscrire sur une plateforme en ligne du nom de Zooniverse, une plateforme qui permet elle-même d’accéder à la base de données Cloudspotting on Mars.

Help @nasa scientists find clouds on Mars! We're asking citizen scientists to help us identify clouds in Mars Reconnaissance Orbiter data. This may aid researchers in figuring out why the Red Planet’s atmosphere is just 1% as dense as Earth’s. Join here: https://t.co/Bk96EMIm1H pic.twitter.com/E5EnDRc1R6

