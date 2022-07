James Webb va nous livrer une image de l’univers profond… très profond

Le James Webb Telescope est bientôt prêt à nous livrer son premier cliché dans le cadre d’une mission scientifique… et nous ne sommes pas prêts ! Le 12 juillet prochain, la Nasa, l’ESA et l’ASC publieront conjointement les premières images du télescope spatial. Bill Nelson, l’administrateur de la NASA, a fait monter la hype lors d’une conférence de presse, en laissant clairement entendre que ce que l’on verra est absolument unique: « C’est plus loin que ce que l’humanité n’a jamais regardé auparavant » a ainsi déclaré l’administrateur. Nos yeux iront donc au delà de l’image du champ ultra profond capturé par Hubble.

Le premier cliché de James Webb, qui servait ici à vérifier le bon alignement des miroirs et des instruments

La Nasa précise en outre que les clichés sélectionnés répondent à plusieurs critères à la fois scientifiques, techniques (il s’agit aussi de faire la démonstration des capacités du télescope) et… esthétiques. Le spectacle s’annonce grandiose d’autant que l’on nous promet un niveau de détail « sans précédent ».