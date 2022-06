Le marché du PC s’effondrerait cette année, tiré vers le bas par le Chromebook

Gartner vient de publier ses prévisions de ventes des appareils informatiques (PC, tablettes, smartphones) pour l’ensemble de l’année 2022. Et c’est une sacré descente, avec un marché du PC en chute libre de -9,5%, idem pour les tablettes (-9%) et le smartphone (-7,1%). Ranjit Atwal, analyste Senior chez Gartner, affine ce tableau d’autant plus catastrophique que l’année 2021 s’était soldée par une forte croissance des ventes de PC (+11%) et des ventes de smartphones (+5%). L’analyste explique ainsi que la chute des ventes de PC est presqu’entièrement due… à l’effondrement des ventes de Chromebook (-30%), alors que dans le même temps les ventes de Mac devraient rester stables et celles du PC baisser d’à peine -3%.

Il est à priori légitime de se demander pourquoi le segment des PC les plus abordables est aussi celui qui chute le plus en pleine crise inflationniste. La raison est peut-être assez simples : les ménages aux budgets modestes pourraient arrêter d’acheter certains types de produits « non prioritaires » durant la crise, et ce quel que soit le prix de ce produit.