Stranger Things : certains effets spéciaux des saisons précédentes seront retravaillés

Les frères Duffer ne sont pas tout à fait satisfaits de certains des effets spéciaux de leur série Stranger Things. Qu’à cela ne tienne : Matt et Ross Duffer ont en effet déclaré dans les colonnes de Variety que plusieurs anciens épisodes retourneront en post production pour des améliorations cosmétiques qui concernent toutes des SFX jugés peu convaincants. Les deux compères appellent ce travail de retouche numérique la « George Lucas-ed » (George Lucas avait revu en post prod les effets spéciaux de la première trilogie). Cette révision numérique a aussi pour objectif de maintenir une certaine cohérence visuelle entre les saisons, la qualité des SFX ayant assez fortement progressé de la saison 1 à la saison 4 (s’ils le disent…).

Quelles seront exactement ces modifications ? Les frères Duffer veulent garder le mystère mais enjoignent leur fan à comparer les versions DVD et Blu-ray de la série avec les épisodes disponibles sur Netflix. Les duffers lâchent tout de même une unique modification, qui ne concerne pas un effet numérique. Dans l’un des épisodes de la saison 2 , le personnage de Joyce précise que anniversaire de Will est le 22 mars. Problème, un épisode ultérieur indique la date du 22 mars… et personne ne souhaite l’anniversaire à Will.