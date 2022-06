Blanc : Gearbox dévoile un jeu coopératif à la DA absolument sublime (trailer)

C’est sans nul doute le gros coup de coeur du dernier Nintendo Direct. Blanc, c’est l’histoire touchante d’un louveteau et d’un petit faon qui vont collaborer entre eux pour retrouver leur famille respective. On pourrait en rester là et à un gameplay à priori assez classique, sauf que Blanc bénéficie d’une DA en noir et blanc absolument sublime : les deux petits héros ainsi que le décor sont comme crayonnés et noircis aux contours, les animations du louveteau et du faon sont à tomber de justesse et d’expressivité, et il passe plus d’émotions dans les quelques secondes du trailer de cette aventure muette que dans nombre de jeux souvent bien trop bavards (pour le bien du joueur il parait…).

Tout en subtilité, en douceur, en gentillesse et en beauté, Blanc prend d’un coup d’un seul la couronne de la proposition ludique la plus éloignée du cynisme ambiant, et sans pour autant tomber dans la niaiserie. Ce titre extrêmement prometteur sortira au mois de février 2023 sur Nintendo Switch ainsi que sur PC (via Steam et l’Epic Games Store).