Samsung veut proposer un smartphone pliable moins cher d’ici 2 ans

Les smartphones pliables sont intéressants, mais leur prix reste élevé de nos jours. Samsung le sait et cherche justement à créer un modèle qui sera un peu plus abordable. L’objectif est de le sortir au cours des deux prochaines années, selon les informations de ETNews.

Le média coréen dit que Samsung veut créer un smartphone pliable d’entrée de gamme avec un prix inférieur à 1 million de wons, ce qui fait 736 euros après conversion. Actuellement, Samsung vend le Galaxy Z Flip 3 pour 849 euros et le Galaxy Z Fold 3 pour 1 299 euros. A priori, le nouveau smartphone sera plus proche du Galaxy Z Flip que du Galaxy Z Fold étant le prix annoncé. Mais d’autres variantes (probablement plus chères) doivent aussi voir le jour et se rapprocher du Galaxy Z Fold.

Comment Samsung compte-t-il baisser le prix ? Le constructeur aurait prévu de retirer des fonctionnalités premium et s’assurer que les fonctionnalités essentielles soient présentes. Mais il n’y a pas plus d’information sur les fonctionnalités en question.

Le modèle que Samsung semble suivre est le même que celui de sa gamme Galaxy A. Ces appareils constituent l’essentiel des ventes de smartphones de Samsung, plutôt que la gamme premium Galaxy S.

En tout cas, Samsung semble confiant sur les smartphones pliables et compterait maintenant produire 15 millions d’exemplaires, là où il visait 10 millions auparavant.