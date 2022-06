Mario + Lapins Crétins Sparks of Hope : un nouveau trailer et une date de sortie sur Nintendo Switch

Belle surprise signée Ubisoft, Mario + Lapins Crétins devrait franchir un nouveau pallier avec Mario + Lapins Crétins Sparks of Hope. Nouveaux combos, nouvelles armes, zones plus ouvertes, le tactical au tour par tour semble aussi un cran plus joli, avec toujours les animations adorables de nos pauvres lapins crétins. Ce gros boost de la formule originale s’est aussi traduit dans les moyens colossaux mis sur la table pour le développement du titre : plus de 300 développeurs et créateurs ont planché sur la conception de ce Mario + Lapins Crétins Sparks of Hope, soit trois fois plus de personnes que pour le premier jeu de la franchise !

Lors du Nintendo Direct diffusé hier soir, Mario + Lapins Crétins Sparks of Hope a eu droit à un nouveau trailer qui s’est terminé par l’annonce de la date de sortie. Le jeu sortira donc le 20 octobre prochain sur Nintendo Switch, et c’est peu dire que nous l’attendons de pied ferme.