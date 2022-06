Volkswagen suspend jusqu’à nouvel ordre la production de son combi ID. Buzz

Coupé dans son élan. Le combi électrique ID.Buzz méritait bien son nom tant le buzz a été immense autour de la mouture 2.0 d’un véhicule autrefois mythique. Malheureusement, le groupe Volkswagen rencontre un soucis inattendu qui l’oblige à suspendre jusqu’à nouvel ordre la production du véhicule. Cet arrêt brutal intervient quelques semaines seulement après la commercialisation de l’ID Buzz et alors qu’à peine 500 modèles avaient été livrés.

Comme on peut s’en douter, à décision radicale, raisons radicales. Et en effet, on apprend que Volkswagen rencontrerait de réels soucis avec les batteries de l’ID Buzz, au point que la capacité de charge de la batterie s’en trouverait affectée… et donc l’autonomie des véhicules ! On n’espère vraiment pour le fabricant qu’il ne s’agit que d’un mauvais réglage d’usine et pas d’un problème de conception ou de tests incomplets qui n’auraient pas permis d’anticiper un comportement inhabituel (face à la chaleur par exemple).

Dans l’attente d’une solution, le fabricant va sans doute devoir revoir à la baisse ses objectifs de production d’ID-Buzz pour cette année 2022. Volkswagen anticipait une production de 15 000 véhicules ID Buzz pour 2022. Pour l’instant on en est à 500.