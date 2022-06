HTC Desire 22 Pro : le smartphone pour le Metavers… qui fait un peu pschitt ?

« Tout ça pour ça » a t-on envie de dire. HTC nous avait « teasé » un smartphone pour le métavers, et l’on se retrouve finalement avec le Desire 22 Pro, un smartphone moyen de gamme qui embarque un portefeuille de cryptomonnaies Vive Wallet (qui stocke de Ethereum et du Polygon), et quelques apps dédiées pour le Viverse (le Métavers de HTC), sachant que le smartphone pourra être reconnu par le casque HTC Vive Flow (qui reste limité et beaucoup moins complet qu’un Meta Quest 2). Voilà pour l’aspect métavers, qui ne vole donc pas bien haut.

Pour le reste, on se retrouve avec des spécifications franchement moyen de gamme : écran 6,6 pouces 120 Hz, processeur Snapdragon 695 épaulé par 8 Go de RAM, 128 Go de capacité de stockage, un bloc photo à trois capteurs (64 mpx + ultra wide 13 mpx + 5 mpx pour la profondeur de champ), un capteur 32 mégapixels en façade, la certification IP67 et une batterie 4 520 mAh avec, c’est notable, une fonction de charge inversée.

Pour l’instant, le Desire 22 Pro peut uniquement être précommander au Royaume-Uni au prix de 399 Livres. Ceux qui le commanderont avant le 31 juillet prochain recevront en plus gratuitement des écouteurs HTC TWS et un étui. Pschitt ?