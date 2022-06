Google invite les utilisateurs de Hangouts à basculer sur Chat avant la fermeture

Google annonce que les utilisateurs qui passent encore par l’application Hangouts sur iOS et Android reçoivent à partir d’aujourd’hui une notification pour les inviter à basculer sur Chat. Cela s’explique par la fermeture prochaine de Hangouts.

Les utilisateurs passant toujours par Hangouts ont reçu une notification les invitant à basculer sur Chat soit au niveau de Gmail soit au sein de l’application Chat sur iOS et Android. Ceux qui passent par l’extension pour Chrome vont également être invités à passer sur la version Web ou installer la web app. En juillet, les personnes qui utilisent Hangouts via Gmail depuis le Web seront mises à niveau vers Chat dans Gmail.

Pour la plupart des gens, les conversations sont automatiquement migrées de Hangouts vers Chat, il est donc facile de reprendre là où vous vous êtes arrêté. Cependant, Google encourage les utilisateurs qui souhaitent conserver une copie de leurs données Hangouts à utiliser Google Takeout pour télécharger leurs données avant que Hangouts ne soit plus disponible en novembre 2022. Les instructions sont à retrouver sur cette page.

Que va-t-il se passer à l’avenir ? Voici ce que dit Google :

Google Chat offre une expérience moderne et intégrée dans Google Workspace. Nous avons de grandes ambitions pour l’avenir de Chat et au cours des prochains mois, vous verrez encore plus de fonctionnalités comme les appels directs, le fil de discussion en ligne dans les espaces et la possibilité de partager et d’afficher plusieurs images. Nous espérons que les utilisateurs apprécieront notre investissement continu pour faire de Chat un lieu puissant de création et de collaboration.