Starship : le lanceur Super Heavy prêt à encaisser un test de tir statique

Comme souvent, SpaceX n’aura pas tardé. Quelques jours seulement après l’autorisation de la FAA, la firme spatiale d’Elon Musk a activé le pas : jeudi 23 juin, le Super Heavy Booster 7, dernier prototype en date du giga lanceur du Starship équipé de ses 33 moteurs Raptor de nouvelle génération, a été placé sur le pas de lancement de la base de Boca Chica (Texas) à des fins de test. Pour la première fois aussi, cet énorme lanceur surpuissant était déplacé tout du long par « Mechazilla » une énorme grue semi-robotisée capable de soulever et déplacer de très grosses charges avec une grande précision.

Full Chopstick lift of Booster 7. The first time a Super Heavy has been lifted by Mechazilla.

33 Raptor 2s:https://t.co/ta64s5lm9H pic.twitter.com/QqsgJiFFQP

— Chris Bergin – NSF (@NASASpaceflight) June 24, 2022