Droit à l’avortement : Google autorise ses employées à changer d’Etat (US), « sans justification »

En supprimant l’arrêt Roe vs Wade, la Cour Suprême américaine vient de retirer le droit constitutionnel à l’IVG pour l’ensemble du territoire américain, chaque Etat étant désormais seul décisionnaire des lois pro ou anti-avortement. Ce recul historique du droit des femmes a été largement critiqué partout dans le monde, et aux Etats-Unis, une certaine forme de « résistance » s’organise déjà afin de garantir que les femmes des états les plus ultra conservateurs puissent encore disposer des droits fondamentaux sur leur corps.

Google a été l’un des GAFAs les plus rapides à se positionner face à la décision de la Cour Suprême : quelques heures seulement après l’annulation de l’arrêt Roe vs Wade, la directrice des ressources humaines Fiona Cicconi a envoyé aux salariés du groupe une missive pour leur indiquer les mesures que Google compte prendre avec effet immédiat. Il est ainsi rappelé que l’intégralité des frais de santé, de transport et d’hébergement seront pris en charge par la société lorsque des femmes du groupe devront changer d’état pour se faire avorter.

Google va plus loin encore et assure que les salariées qui souhaiteront changer d’état (autrement dit quitter un état ultra conservateur) pourront désormais le faire « sans justification ». Enfin, Fiona Cicconi assure que des sessions pour les « Googlers » (les salariés de Google) seront organisées dans les prochains jours afin de discuter de la situation.