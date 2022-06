D’ici 2050, des centrales solaires dans l’espace ?

Le concept est ancien, mais l’urgence climatique a visiblement eu raison des contraintes budgétaires : la NASA et l’ESA travaillent sur des projets de centrales solaires spatiales qui pourraient alimenter la Terre en énergie « propre ». L’agence spatiale américaine a émis cette idée dès les années 70, mais les montants en jeu avaient rapidement ramené les scientifiques à la raison. Les temps ont changé, le climat s’est détraqué, si bien qu’au mois de mai de cette année la NASA a lancé une étude afin d’évaluer la faisabilité (et le coût) d’un tel projet. De nombreux obstacles technologiques devront être franchis pour parvenir à un projet « viable », comme concevoir des panneaux solaires efficients et résistants dans l’espace, ou bien encore trouver un moyen d’acheminer l’énergie captée par les panneaux jusqu’à la Terre.

L’ESA travaille aussi sur un projet similaire. Lors d’un colloque organisé au mois de décembre 2021, des représentants de l’agence spatiale européenne ont évoqué cette solution pour résoudre une fois pour toute les besoins de la Terre en énergie propre. L’ESA se donne jusqu’à la fin de l’année en cours pour évaluer la faisabilité de ce type de centrale solaire. En cas de réponse positive, la mise en orbite d’une centrale solaire spatiale ne serait pas prévue de toute façon avant 2050.