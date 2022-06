Europol : des pirates de comptes bancaires via le phishing ont été arrêtés

Un groupe de pirates qui extorquait des millions d’euros à des particuliers en Belgique et aux Pays-Bas grâce au phishing a été démantelé, a déclaré l’office européen de police Europol.

« Une opération transfrontalière, soutenue par Europol et impliquant la police belge et la police néerlandaise, a abouti au démantèlement d’un groupe criminel organisé impliqué dans le phishing, la fraude, les escroqueries et le blanchiment d’argent », a indiqué Europol dans un communiqué.

Lors d’une attaque de phishing (ou hameçonnage en bon français), le pirate utilise les données personnelles pour susciter la confiance de la victime et lui extorquer des mots de passe. Il se fait passer pour un établissement, un service, une banque ou autre, en espérant que l’internaute va tomber dans le piège et fournir les données. L’internaute pense bien agir, estimant qu’il est sur le site d’un établissement qu’il connaît. Or, ce n’est pas le cas.

Les forces de l’ordre ont arrêté cette semaine neuf personnes et effectué une vingtaine de perquisitions au cours desquelles ont été saisies des armes à feu, des munitions, des bijoux, des appareils électroniques, de l’argent en espèces et en cryptomonnaie. « Les suspects envoyaient des e-mails et des SMS contenant des liens de phishing vers de faux sites bancaires », a souligné Europol.

Les éléments de l’enquête « suggèrent que le réseau criminel a réussi à voler plusieurs millions d’euros à ses victimes avec cette activité frauduleuse », a indiqué Europol, qui a coordonné l’opération. « Certains membres du groupe criminel ont également été mis en relation avec des affaires de trafic de drogue et de possible trafic d’armes à feu », a ajouté l’office européen de police.