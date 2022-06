Crise de la demande : Samsung aurait 50 millions de smartphones en stock chez les distributeurs

C’est l’envolée inflationniste un peu partout dans le monde, et les fabricants de smartphones n’échappent pas aux évolutions de la demande pour le matériel technologique. Samsung semble particulièrement impacté par la crise actuelle : le Galaxy S22 FE serait tout simplement annulé, et si l’on en croit The Elec, le géant sud-coréen compterait pas moins de 50 millions de smartphones actuellement en stocks chez les distributeurs et opérateurs du monde entier !

Les gammes de Galaxy A, des smartphones moyen de gamme, seraient les plus concernées par cette baisse drastique de la demande sur le mois de mai. Samsung prévoyait initialement de distribuer 270 millions de smartphones en 2022, mais la chute de la demande va sans doute remiser au placard ces belles prévisions. D’autres sources proches de la supply chain affirment en outre que Samsung a drastiquement diminué ses commandes de composants entre les mois d’avril et mai. La baisse oscillerait ainsi entre -30 et -70%. Du jamais vu sur la période.