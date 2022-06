Meta : il sera bientôt possible d’acheter de nouveaux vêtements pour les avatars du Meta Quest

L’Avatars Store, a boutique d’achats de vêtements et d’accessoire pour son avatar Meta, sera bientôt proposé aux utilisateurs du Meta Quest. Disponible aussi pour Messenger, Instagram et Facebook, l’Avatars Store est l’une des illustrations les plus convaincantes (et à la fois les plus inquiétantes) du Métavers puisque l’utilisateur est incité à acheter avec de l’argent bien réel des éléments virtuels permettant de customiser son avatar. Les dérives d’un Metavers dans lequel, une nouvelle fois, les utilisateurs fortunés auront le loisir d’afficher leur aisance financière aux yeux de la populace-VR, prend ici des airs de Ready Player One (pour rappel, le film se terminait par une révolution virtuelle façon « gilets jaunes pas contents du Metavers »).

Need a fresh fit for your avatar? We're launching our Avatars Store on Facebook, Instagram and Messenger so you can buy digital clothes. Mark Zuckerberg and @evachen212 tried out new looks from @BALENCIAGA @Prada @ThomBrowne ✨https://t.co/7SN0hdYz2D pic.twitter.com/Bp9zeK2ZNl

— Meta Newsroom (@MetaNewsroom) June 17, 2022