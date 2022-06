Prime Day 2022 : Amazon va offrir 30 jeux, voici la liste

Le Prime Day 2022 aura lieu les 12 et 13 juillet, et Amazon va profiter de cette occasion pour offrir 30 jeux. Les joueurs intéressés pourront les réclamer et les garder dans leur bibliothèque par la suite.

Voici la liste des 30 jeux qui seront offerts lors du Prime Day 2022 d’Amazon les 12 et 13 juillet :

GRID Legends

Mass Effect Legendary Edition

Need for Speed Heat

Star Wars Jedi Knight — Jedi Academy

Star Wars Jedi Knight II — Jedi Outcast

Star Wars Republic Commando

10 Second Ninja X 8Doors: Arum’s Afterlife Adventure

Addling Adventures

Bang Bang Racing

Clouds & Sheep 2

Death Squared

Fatal Fury Special

Giana Sisters: Twisted Dreams

Gone Viral

HUE

Manual Samuel

Metal Slug 2

Metal Unit

Pumped BMX Pro

Puzzle of the Year — 10 Pack

Rain World

Road Trip — 3 Pack

Samurai Shodown II

Serial Cleaner

The Crow’s Eye

The Darkside Detective

The King of Fighters 2000

The King of Fighters 2002

The Metronomicon: Slay the Dance Floor

Pour rappel, le Prime Day nécessite l’abonnement Amazon Prime. Celui-ci coûte 49€/an ou 5,99€/mois (ou 25€/an pour les étudiants). Il permet d’avoir la livraison offerte sous 24 heures chez Amazon, un accès prioritaire 30 minutes avant le démarrage officiel des ventes flash éligibles, le service de streaming Prime Video et le service de streaming audio Amazon Music Prime avec deux millions de musiques.