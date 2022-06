WikiLeaks : l’extradition de Julian Assange est confirmée

L’espoir s’amenuise pour Julian Assange. L’autorisation d’extradition vient en effet d’être confirmée par le gouvernement britannique, ce qui signifie que lanceur d’alerte, qui est aussi le fondateur de WikiLeaks, devrait bientôt être acheminé vers les Etats-Unis où il sera entendu par la justice pour la diffusion en 2010, de près de 700 000 documents classifiés relatifs à la guerre en Irak et en Afghanistan. Pour avoir dévoilé des informations confidentielles et possiblement mis en danger des militaires et agents américains, Assange risque jusqu’à 175 ans de prison.

La ministre d’Etat britannique doit encore signer l’ ordonnance d’extradition avant que l’affaire ne soit définitivement pliée, mais l’avocat français d’Assange, Antoine Vey, compte bien annuler la décision par tous les moyens possibles, y compris un possible recours devant la Cour européenne des droits de l’homme. WikiLeaks a aussi réagi à l’annonce du gouvernement britannique, et dénonce « un jour sombre pour la liberté de la presse et pour la démocratie britannique » avant d’indiquer que « la décision sera portée en appel ».