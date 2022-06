Square Enix annonce Final Fantasy VII Rebirth (FF VII Remake partie 2) et le remaster de Crisis Core (trailers)

Enfin ! Square Enix a annoncé la suite de son fabuleux Remake du non moins fabuleux Final Fantasy VII. Final Fantasy VII Rebirth sera la seconde partie de ce qui sera donc une trilogie au final. Et une fois de plus si l’on s’en tient au trailer, la studio japonais ne suivra pas aveuglément l’histoire du jeu d’origine, ce qui pourrait bien désarçonner quelques fans au passage. Final Fantasy VII Rebirth sera réalisé par Naoki Hamaguchi, et il faudra encore attendre jusqu’à la fin de l’année 2023 pour en profiter sur PS5.



A noter que cette seconde partie pourra être jouée comme un titre totalement autonome, même s’il est bien sûr très conseillé de commencer par la partie 1 du Remake (disponible sur PC et PS4/PS5). L’année 2023 sera chargée pour la licence puisque Final Fantasy 16 sortira quelques mois à peine avant Final Fantasy VII Rebirth.



Outre cette annonce qui était très attendue, Square Enix a aussi présenté le remaster de Crisis Core: Final Fantasy VII, un spin-off de FF VII centré sur le personnage Zack Fair qui était sorti sur PSP en 2007. Baptisé Crisis Core : Final Fantasy VII Reunion, ce remaster sortira lui aussi en 2023 sur absolument toutes les plateformes, soit le PC, les Xbox One et Xbox Series, les PS4 et PS5 et même la Nintendo Switch.