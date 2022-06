Elon Musk estime que le Starship sera prêt à décoller dès le mois de juillet

En homme pressé, et à peine l’autorisation de la FAA obtenue, Elon Musk veut rattraper le temps perdu avec le Starship. Le patron de SpaceX affirme en effet sur son compte Twitter que le gros lanceur sera prêt à voler dès le mois prochain, ce qui ne signifie pas pour autant que la fusée décollera bien durant cette période. Musk annonce même qu’un second vaisseau Starship serait déjà prêt à voler au mois d’août, et que d’autres modèles suivront les mois suivants.

We will have a second Starship stack ready to fly in August and then monthly thereafter

— Elon Musk (@elonmusk) June 14, 2022